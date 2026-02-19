Главная Новости Haas F1 Team Окон: «Это наш самый продуктивный день на тестах»
Гонщики Haas F1 улучшили баланс болида и показали прогресс на тестах. Эстебан Окон и Оливер Берман отмечают продуктивную работу команды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.02.2026, 20:51·1 мин
Фото: F1news.ru

Сегодня команда Haas F1 провела очередной день тестовых заездов, придерживаясь привычной рабочей схемы: утром за руль сел Оливер Берман, а во второй половине дня эстафету принял Эстебан Окон.

Эстебан Окон завершил сегодняшний заезд на девятой позиции. Он отметил, что команда провела продуктивную сессию и смогла заняться вопросами баланса машины, которые ранее создавали определённые трудности. По словам гонщика, были найдены несколько удачных решений, и он выразил надежду, что следующий день принесёт ещё больше положительных результатов. Окон подчеркнул, что сегодняшний день стал для него самым насыщенным и эффективным на тестах.

Оливер Берман показал тринадцатое время. Он поделился, что рад вернуться на трассу и видит значительный прогресс по сравнению с предыдущим днём. Гонщик отметил, что команда оперативно справилась с проблемами, возникшими на ранних этапах тестов, и выразил удовлетворение достигнутыми улучшениями. Берман также добавил, что с нетерпением ожидает заключительного дня тестовых заездов.

Источник

Haas F1 Team (288)Эстебан Окон (159)Оливер Берман (109)Зимние тесты 2026 (143)

