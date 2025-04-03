2 тысячи автомобилей Toyota в России отзовут для замены двигателя

Автопроизводитель ООО «Тойота Мотор» начал отзывную кампанию, затрагивающую 1 913 автомобилей Toyota LC 300 и LX 600, проданных с 2001 по 2022 год, по информации портала Росстандарта.

Причиной отзыва стало обнаружение проблем с двигателем V35A. В процессе изготовления могли остаться частицы, способные загрязнить двигатель. Эти частицы могут привести к износу коренных подшипников коленчатого вала, что в конечном итоге может вызвать поломку двигателя. Это может проявиться шумами, неравномерной работой двигателя, а также проблемами с запуском и остановкой, увеличивая риск возникновения аварийной ситуации.

Компания «Тойота Мотор» уведомит владельцев задействованных автомобилей о необходимости явиться в официальные сервисные центры для замены двигателя. Все работы будут проведены бесплатно.