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2 тысячи автомобилей Toyota в России отзовут для замены двигателя

Отзывная кампания Toyota: владельцев LC 300 и LX 600 ждет замена двигателя. Росстандарт предупреждает о рисках и бесплатном ремонте.
РедакцияР
Редакция
03.04.2025, 09:21·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Автопроизводитель ООО «Тойота Мотор» начал отзывную кампанию, затрагивающую 1 913 автомобилей Toyota LC 300 и LX 600, проданных с 2001 по 2022 год, по информации портала Росстандарта.

Причиной отзыва стало обнаружение проблем с двигателем V35A. В процессе изготовления могли остаться частицы, способные загрязнить двигатель. Эти частицы могут привести к износу коренных подшипников коленчатого вала, что в конечном итоге может вызвать поломку двигателя. Это может проявиться шумами, неравномерной работой двигателя, а также проблемами с запуском и остановкой, увеличивая риск возникновения аварийной ситуации.

Компания «Тойота Мотор» уведомит владельцев задействованных автомобилей о необходимости явиться в официальные сервисные центры для замены двигателя. Все работы будут проведены бесплатно.

Источник

Легковые автомобили (239)Отзыв (6)Toyota (328)

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