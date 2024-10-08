Опять Ретро Ford Bronco - Взгляните!

Ford расширил свой яркий пакет Free Wheeling на Bronco.

Основанный на автомобилях Free Wheeling 1970-х годов, он включает в себя полосы градиента красного/оранжевого/желтого цветов и другие ретро элементы.

Он поступит в продажу в январе 2025 года.

Впервые мы увидели эту коллекцию ярких полос в 2023 году, наклеенных на боковые панели Ford Bronco Sport. Теперь тот же дизайн появится на большом Bronco с новым пакетом Free Wheeling. Этот внешний апгрейд - это отсылка к пакету Free Wheeling, который украшал Bronco, грузовики серии F и даже фургоны Econoline в конце 1970-х годов.

Как и в случае с Bronco Sport, здесь происходит не только изменение полос. Пакет Ford Bronco Free Wheeling добавляет серую решетку, черные 17-дюймовые стальные колеса и внутреннюю отделку, которая соответствует полосам градиента красного, оранжевого и желтого цветов снаружи. Вы также можете заказать его с пакетом Sasquatch, который заменяет стальные диски на черные алюминиевые колеса с красным ободом по контуру. Также доступна черная съемная крыша премиум-класса вместе с стандартной мягкой крышей и дополнительной жесткой крышей.

"Bronco всегда был о веселье и возможностях с первого дня, и внешний вид Free Wheeling поднимает это на новый уровень с вибрациями заката на пляже", - сказал Стив Гилмор, главный инженер в отделе персонализации автомобилей Ford. "Мы модернизировали новый Bronco Free Wheeling в соответствии с современными тенденциями в моде и графике, включая сиденья, которые имитируют палитру цветов внешних полос и уникальные яркие цвета, которые сочетаются оптимистичным образом".

Если вы хотите Bronco Free Wheeling, его можно приобрести только в комплектации Big Bend начального уровня. Нет упоминания о требованиях к цвету кузова, поэтому, если Ford придерживается текущей палитры из 10 вариантов, вы теоретически можете заказать Bronco Velocity Blue с полосами красного, оранжевого и желтого цветов. Однако мы предполагаем, что большинство покупателей откажутся и выберут один из шести оттенков серого, белого или черного. Изумрудно-зеленый цвет может быть интересным контрастом. Честно говоря, мы уже не можем дождаться, когда появится конфигуратор для этой модели.

Это должно случиться в ближайшее время. Ford сообщает, что Bronco 2025 года в образе Free Wheeling будет доступен к концу января.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свой почтовый ящик ежедневно.