Volkswagen устанавливает экраны для переднего пассажира

Седан Passat, как его знает большинство людей, ушел в прошлое, но Passat Pro несет факел в Китае. Последнее поколение семейного автомобиля в разумном сегменте не появится в Америке, зато в Европе есть универсал. В Китае Volkswagen запускает классический седан с местным партнером SAIC. Он будет продаваться наряду с Magotan, седаном схожего размера, предлагаемым через совместное предприятие FAW-VW. Да, седаны по-прежнему пользуются спросом там.

Трехобъемный Passat отличается от глобальной модели не только тем, что он избавился от более практичной задней двери. Зайдите внутрь и вы заметите, что VW установила дисплей специально для переднего пассажира. Мы привыкли видеть трехэкранные системы от брендов премиум-класса из группы VW, таких как Porsche и Audi. Теперь это становится доступно и для массовой марки, и мы не особо рады этому.

Фото: Motor1.com

Этот третий дисплей имеет размер 11,6 дюйма, что меньше 15-дюймовой мультимедийной системы, но больше 10,3-дюймового цифрового прибора. Passat Pro является последней в длинном ряду новых автомобилей, почти полностью избавившихся от физических кнопок. Вместо этого вам придется полагаться на огромный сенсорный экран, выделяющийся из центра приборной панели. Если смартфоны отвлекают, то как тогда не отвлекает этот планшет? Этот дополнительный экран определенно не помогает.

На основе той же платформы MQB, что и модель только универсал, продаваемая в Европе, Passat Pro крупнее. Он имеет длину 197,1 дюйма, ширину 72,8 дюйма и высоту 58,6 дюйма, с щедрым колесным базисом в 113 дюймов. Он длиннее на 3,5 дюйма и на 1,2 дюйма между передней и задней осями по сравнению с Magotan. Кстати, у другого большого седана, который VW продает в Китае, также есть дисплей для пассажира с новым поколением, запущенным ранее в этом году.

SAIC-VW будет продавать Passat Pro с турбированным 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 217 лошадиных сил и крутящим моментом 258 фунт-футов. Четырехцилиндровый двигатель направляет мощность на переднюю ось через семиступенчатую роботизированную коробку передач. Также планируется менее мощный 1,5-литровый агрегат мощностью 158 л.с. и крутящим моментом 184 фунт-фута.

Фото: Motor1.com

Старый Passat не уйдет, так как SAIC-VW планирует продавать два разных поколения седана в течение неопределенного периода времени. В Китае есть много других седанов от VW, где кроссоверы и внедорожники еще не полностью овладели рынком: Lamando L, Phideon, CC, Sagitar, Bora и Lavida.

После публичного дебюта на выставке Chengdu Motor Show 2024 года VW Passat Pro поступит в продажу в Китае до конца года.