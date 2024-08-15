Бронированный внедорожник Tank 700 готов завоевать рынок России.

На российском автомобильном рынке готовится к появлению новый внедорожник от компании Tank. Согласно сообщениям, уже получено ОТТС на модель под названием D03. Портал «Китайские автомобили» смог выяснить, что именно за этим кодовым именем скрывается ожидаемый новый большой внедорожник от производителя. Планируется, что желающие смогут стать обладателями этого автомобиля уже в октябре 2024 года.

Отметим, что этот автомобиль уже доступен для приобретения в Китае с марта текущего года. Возможно, что технические характеристики российской версии могут немного отличаться от «китайской», однако в плане внешнего вида и габаритных размеров ожидать значительных изменений не приходится. Длина модели Tank 700 достигает 5 090 мм, а колесная база равна 3 000 мм. Эти параметры существенно превышают размеры Mercedes G-Class. Кроме того, автомобиль оснащен пневматической подвеской, жесткость которой можно регулировать по своему усмотрению.

Даже несмотря на внушительные габариты, салон данной модели рассчитан исключительно на пять посадочных мест. Внутреннее оборудование включает в себя не только подогрев сидений, но и вентиляцию плюс массаж. В Китае автомобиль будет предлагаться с 3,0-литровым турбированным двигателем в паре с электродвигателем, которые в совокупности развивают 523 лошадиные силы.

Стоимость автомобиля в Китае достигает уровня в 6 миллионов, пересчитывая в российские рубли. Следовательно, стоимость новинки на отечественном рынке, скорее всего, не упадет ниже отметки в 10 миллионов рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Вместе с этим на российском рынке появилась новая версия внедорожника Tank 300. Отличительной чертой этой модели является более мощный двигатель по сравнению с другими комплектациями.