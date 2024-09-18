Официальный запуск бренда SOUEAST на автомобильном рынке России

На старте продаж SOUEAST предложит российским потребителям две модели: флагманский кроссовер SOUEAST S09 в сегменте D-SUV и интеллектуальный городской кроссовер SOUEAST S07 в сегменте C-SUV. Ключевыми преимуществами этих автомобилей станут вместительный 7-местный салон в базовой версии и наличие полного привода вкупе с проверенной временем классической автоматической коробкой передач и бензиновым турбированным двигателем. Кроме того, покупателей ждет широкий набор опций, обеспечивающих повышенный комфорт, и передовые технологические решения, которые традиционно присущи моделям более высокого ценового сегмента. Стильный и современный дизайн и такое сочетание торговых преимуществ является уникальным для сегментов, где будут представлены кроссоверы SOUEAST.

Полные технические характеристики и актуальные цены будут объявлены перед стартом продаж. В 2025 году запланирован запуск третьей модели –городского кроссовера SOUEAST S06. В дальнейшем модельный ряд бренда будет расширяться. К концу 2024 года ожидается открытие около 80 дилерских центров SOUEAST по всей России с перспективой масштабирования присутствия бренда.

«Российский рынок стратегически важен для бренда SOUEAST. Именно поэтому мы с самого начала заявляем, что пришли в Россию реализовывать серьезные и долгосрочные планы. Сегодня перед SOUEAST стоит важная задача – заявить о себе на высококонкурентном российском автомобильном рынке. Мы уверены в бренде, в своем продукте и перспективах. У нас есть четкий план развития в России, и мы обязательно достигнем всех наших целей. С помощью широкой дилерской сети по всей России, открытия централизованного склада запасных частей, обеспечения бесперебойных поставок в дилерские центры автомобилей, запчастей и аксессуаров, а также других возможностей, которые мы планируем предоставить нашим покупателям, SOUEAST предлагает легкость владения автомобилем на протяжении всего цикла взаимодействия с брендом», - сказал господин Оу Хао, заместитель генерального директора по развитию бизнеса бренда SOUEAST.

Позиционирование и миссия бренда SOUEAST

Название бренда происходит из сочетания двух слов SOUL (ДУША) и EASE (ЛЕГКО). Все в бренде SOUEAST вдохновлено философией Ease your life – Живи легко! и заключается в достижении гармоничного синтеза автомобиля, жизненной энергии его владельца и атмосферы большого города.

Целевая аудитория SOUEAST - жители крупных городов в возрасте от 25 до 40 лет и старше. Это активные, энергичные люди, ведущие насыщенный образ жизни, полный открытий и приключений - как в черте мегаполиса, так и за его пределами.

Миссия бренда SOUEAST - предоставить покупателям принципиально новый уровень городской мобильности и комфорта.