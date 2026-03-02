Заявление президента FIA: официальный комментарий

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем сделал официальное заявление в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В обращении Мохаммед бен Сулайем выразил соболезнования и поддержку всем, кто оказался затронут последними событиями в регионе. Он отметил: «Как президент FIA, я мысленно с теми, кого затронули недавние события на Ближнем Востоке. Мы глубоко опечалены гибелью людей и выражаем поддержку семьям и сообществам, которых это коснулось.»

Президент FIA подчеркнул важность спокойствия и безопасности в нынешней ситуации, а также выразил надежду на скорое восстановление стабильности. Бен Сулайем отметил: «В этот момент неопределённости мы надеемся на спокойствие, безопасность и скорейшее возвращение к стабильности. Диалог и защита гражданского населения должны оставаться нашими приоритетами.»

Руководство FIA, по словам бен Сулайема, поддерживает постоянную связь с клубами-членами, организаторами чемпионатов, командами и сотрудниками в регионе. «Мы находимся в тесном контакте с нашими клубами-членами, организаторами чемпионатов, командами и коллегами на местах, внимательно и ответственно следим за развитием событий.»

В заявлении подчеркивается, что вопросы безопасности и благополучия людей будут иметь первостепенное значение при принятии решений о проведении этапов чемпионата мира по гонкам на выносливость и Формулы 1. «Безопасность и благополучие будут определять наши решения при оценке проведения предстоящих этапов чемпионата мира по гонкам на выносливость и Формулы 1.»

Мохаммед бен Сулайем завершил своё послание напоминанием о важности единства для всей организации: «Наша организация строится на единстве и общих целях. Сейчас это единство важно как никогда».