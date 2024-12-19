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Kia Syros – новый компактный кроссовер, официально представленный.

На индийский авторынок выйдет новый бюджетный кроссовер Kia Syros. У этого автомобиля строгий дизайн, отвечающей актуальной концепции стиля корейской марки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.12.2024, 13:41·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

На индийский авторынок выйдет новый бюджетный кроссовер Kia Syros. У этого автомобиля строгий дизайн, отвечающей актуальной концепции стиля корейской марки.

Паркетник базируется на усиленной платформе K1, а в его моторной гамме заявлены две силовые установки.

Кроссовер может похвастаться улучшенной защитой от столкновений и устойчивостью. В его арсенале значится ADAS уровня 2, а еще у него сразу 16 автономных вспомогательных систем вождения.

Дополняют список доступных опций шесть подушек безопасности, система предотвращения столкновений, камеры кругового обзора и прочее. Есть даже функция диагностики авто в реальном времени и возможность отслеживания в случае угона.

Оснащается Syros литровым 120-сильным бензиновым турбомотором или 1,5-литровым 116-сильным дизелем. Трансмиссия - МКПП или коробка-«автомат».

Фото: Carsweek.ru

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