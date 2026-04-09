Подтверждено: Джанпьеро Ламбьязе присоединяется к McLaren

Команда McLaren официально сообщила о назначении Джанпьеро Ламбьязе на позицию директора гоночных операций. Согласно заявлению, в новой должности Ламбьязе будет подчиняться руководителю команды Формулы 1 Андреа Стелле.

Как пояснили в McLaren, данная должность уже предусмотрена в структуре коллектива и связана с общим управлением гоночной командой. Сейчас эти функции, помимо обязанностей руководителя, исполняет Андреа Стелла.

Приглашение Ламбьязе стало частью стратегии по укреплению и развитию кадрового потенциала McLaren. Команда подчёркивает, что это подтверждает её долгосрочное стремление оставаться конкурентоспособной и бороться за чемпионские титулы.

В заявлении также отмечается, что способность McLaren привлекать ведущих специалистов, таких как Ламбьязе, а ранее — Роб Маршалл и Уилл Кортни, а также поддерживать и развивать собственных сотрудников, демонстрирует стратегическое мышление и особую культуру коллектива. Под руководством Зака Брауна и Андреа Стеллы, которые также имеют долгосрочные соглашения, эти качества максимально раскрываются.

McLaren выразила ожидание скорого начала сотрудничества с Джанпьеро Ламбьязе — как только завершится срок его текущего контракта, но не позднее 2028 года.