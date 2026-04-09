Главная Новости McLaren Подтверждено: Джанпьеро Ламбьязе присоединяется к McLaren
Новости

Подтверждено: Джанпьеро Ламбьязе присоединяется к McLaren

Джанпьеро Ламбьязе стал новым директором гоночных операций McLaren Формулы 1, усилив команду и подтвердив её долгосрочные амбиции.
Иннокентий Петров
09.04.2026, 17:41·1 мин
Фото: F1news.ru

Команда McLaren официально сообщила о назначении Джанпьеро Ламбьязе на позицию директора гоночных операций. Согласно заявлению, в новой должности Ламбьязе будет подчиняться руководителю команды Формулы 1 Андреа Стелле.

Как пояснили в McLaren, данная должность уже предусмотрена в структуре коллектива и связана с общим управлением гоночной командой. Сейчас эти функции, помимо обязанностей руководителя, исполняет Андреа Стелла.

Приглашение Ламбьязе стало частью стратегии по укреплению и развитию кадрового потенциала McLaren. Команда подчёркивает, что это подтверждает её долгосрочное стремление оставаться конкурентоспособной и бороться за чемпионские титулы.

В заявлении также отмечается, что способность McLaren привлекать ведущих специалистов, таких как Ламбьязе, а ранее — Роб Маршалл и Уилл Кортни, а также поддерживать и развивать собственных сотрудников, демонстрирует стратегическое мышление и особую культуру коллектива. Под руководством Зака Брауна и Андреа Стеллы, которые также имеют долгосрочные соглашения, эти качества максимально раскрываются.

McLaren выразила ожидание скорого начала сотрудничества с Джанпьеро Ламбьязе — как только завершится срок его текущего контракта, но не позднее 2028 года.

Источник

Джанпьеро Ламбьязе (1)McLaren (654)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация