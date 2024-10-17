"Под одной из команд возникли подозрения в нарушении регламента"

В последнее время несколько команд Формулы 1 находились в центре внимания из-за подозрений в нарушениях правил. Поднялась возможность, что одна из команд обнаружила способ менять настройки важного элемента в передней части автомобиля, известного как T-Tray, в период между квалификацией и гонкой, когда действует "закрытый парк".

Изменение настроек T-Tray обеспечивает значительное преимущество в аэродинамике, влияя на высоту автомобиля над дорогой. Этот элемент позволяет оптимизировать высоту автомобиля как с пустым баком во время квалификации, так и с полным баком во время гонки. Однако такие манипуляции противоречат техническим правилам, запрещающим вносить изменения в аэродинамическую конфигурацию машины за исключением переднего антикрыла при работе в "закрытом парке".

По информации неназванных источников, одна из команд предположительно нашла способ регулировать T-Tray прямо из кокпита, пока механики занимаются стандартной подготовкой автомобиля к гонке. На сегодняшний день FIA не имеет убедительных доказательств того, что хоть кто-то использовал такой метод, но начиная с Гран При США будут внесены изменения в процедуру проверки T-Tray.

Официальный представитель FIA прокомментировал ситуацию: "Любые манипуляции с T-Tray в условиях "закрытого парка" категорически запрещены правилами. Несмотря на отсутствие доказательств использования этой системы какой-либо командой, FIA несет ответственность за строгое соблюдение правил и постоянно усиливает контроль над ситуацией".

В связи с этим были внесены изменения в процедуры для обеспечения невозможности легкой регулировки T-Tray. В определенных случаях это может включать использование пломбы в целях дополнительного подтверждения соответствия правилам", - добавил представитель FIA.