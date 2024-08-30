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Одиннадцать гонщиков заменили силовую установку

В последний день недели на трассе в Монце произошли изменения в силовых установках одиннадцати пилотов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.08.2024, 15:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последний день недели на трассе в Монце произошли изменения в силовых установках одиннадцати пилотов.

Среди гонщиков, которым были заменены элементы внутреннего сгорания и другие детали, оказались Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон, Оскар Пиастри, Ландо Норрис, Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо, Франко Колапинто, Валттери Боттас, Гуаньюй Чжоу, Кевин Магнуссен и Нико Хюлкенберг.

Пилоты Sauber и Haas обновили свои выхлопные системы, в то время как Макс Ферстаппен, Серхио Перес и Оскар Пиастри получили новые компоненты коробки передач.

Подчеркнем, что все замены были проведены в соответствии с регламентом, поэтому никто из гонщиков не был оштрафован за произведенные работы.

Источник

FIA (111)

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