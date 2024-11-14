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Иркутская продавщица выставила на продажу очень редкий 25-летний автомобиль «Москвич»

В поисках нового владельца находится редкий автомобиль «Москвич-2142» 1999 года выпуска. Пробег данного транспортного средства составляет всего 10 тысяч километров, что является рекордно маленьким показателем для автомобиля возрастом в 25 лет.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.11.2024, 14:42·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В поисках нового владельца находится редкий автомобиль «Москвич-2142» 1999 года выпуска. Пробег данного транспортного средства составляет всего 10 тысяч километров, что является рекордно маленьким показателем для автомобиля возрастом в 25 лет.

Большинство автомобилей данной модели оснащены 2,0-литровым двигателем Renault F3R. Около тысячи машин были укомплектованы 100-сильным отечественным двигателем УЗАМ-248. Однако не уточняется, какой именно двигатель установлен на продающемся «Москвиче».

Нынешний владелец намерен получить за автомобиль сумму в 1,95 миллиона рублей. Данный ценник является нетипичным для данной модели. Обычно автомобили такого возраста продаются редко за сумму превышающую 300 тысяч рублей.

Ранее появилась информация о продаже в Москве нового автомобиля ВАЗ-2109, который не был зарегистрирован.

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