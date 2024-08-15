Цены на кроссовер Haval F7 нового поколения объявлены в рублях

Компания Haval объявила о старте продаж в России нового кроссовера F7 третьего поколения с 23 августа. Новинка будет доступна у дилеров Haval City в трех комплектациях, оснащенных двумя видами двигателей и передним или полным приводом. Цены на автомобили варьируются от 2 699 000 до 3 499 000 рублей, включая НДС. Об этом сообщили в пресс-службе бренда, как передает информационное агентство «Автоновости дня».

Haval F7 будет предлагаться с двумя двигателями: для моделей с передним приводом - 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил и 230 Нм крутящего момента, в то время как полноприводные версии получат 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом, который развивает 192 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Оба мотора будут работать с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Автомобиль получил обновленный стильный дизайн, который привлечет внимание на дорогах города. Плавные формы кузова, светодиодная полоса между передними фарами, выдвижные дверные ручки, двухцветные колесные диски и антенна в виде плавника добавляют автомобилю футуристичности и инновационности, отражают множество элементов дизайна, присущих автомобилям премиум-класса. Выбор цвета кузова будет представлен четырьмя вариантами.

Для обеспечения нового уровня цифрового комфорта предусмотрено интегрирование сервисов Яндекса в Haval F7. Впервые они появятся в модели Haval, что позволит использовать функционал приобретения уже на этапе производства. Система Яндекс Навигатор позволит строить маршруты с учетом пробок, предоставлять информацию о парковках, предупреждать об опасностях на дороге. «Яндекс Музыка» сможет предложить персональный плейлист из 76 миллионов треков и выбор радиостанций, включая например станцию «В дороге».

Особенностью и важной инновацией новой модели Haval F7 станет голосовое управление, которое значительно упрощает взаимодействие с автомобилем: пассажиры и водитель смогут открывать окна, включать кондиционер, выбирать музыку голосом, совершать звонки или прокладывать маршруты. Управление мультимедийной системой станет доступным через обновленный сенсорный дисплей размером 14,6 дюйма, дополненный цифровой приборной панелью на 12,3 дюйма и прозрачным дисплеем для отображения информации.

Салон нового Haval F7, выполненный в черных тонах, украшен черным потолком. Эргономичные сиденья с подогревом и вентиляцией повторяют контуры тела, обеспечивая комфорт как в путешествиях, так и в любое время года. Функция памяти сиденья позволяет сохранить индивидуальные настройки и легко менять положение для разных водителей. Привычное ощущение простора дополняется панорамной крышей, а объемный багажник сможет вместить 1328 литров багажа при сложенных задних сиденьях.

Модель оборудована различными электронными системами, предназначенными для обеспечения безопасности и удобства водителя. Среди них: адаптивный круиз-контроль, системы помощи при удержании полосы движения, распознавание дорожных знаков, предупреждение о пересечении сзади. Парковочная помощь включает камеру 360° и парктроники, а система автоматического управления дальним светом снижает нагрузку на водителя в ночное время.

Новая модель Haval F7 представлена на рынке в трех версиях: Elite, Premium и Tech Plus. Elite базовой комплектации доступна с 1,5-литровым турбомотором, «роботом» и передним приводом, а также с 2,0-литровым двигателем и полным приводом по цене от 2 699 000 до 3 099 000 рублей соответственно.

Elite комплектация включает 18-дюймовые литые диски, светодиодную оптику, рейлинги, датчики света и дождя, обогревы, камеру заднего вида с парктроником, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, звуковую систему с шестью динамиками, цифровой салонный дисплей и приборную панель.

В комплектацию Premium (2 899 000 - 3 299 000 рублей) добавлены: тонировка задних стекол, отделка экокожей, подсветка салона, беспроводная зарядка для смартфона, электрорегулировка с поясничной поддержкой водительского кресла, электропривод багажника, автозатемнение зеркал, электроскладывание зеркал, увеличенные дисплеи для приборов и мультимедиа, расширенный набор систем безопасности и 19-дюймовые диски.

Также подчеркнуто, что все автомобили Haval F7 на российском рынке будут иметь усиленную защиту от коррозии, зимний пакет с подогревом руля, стекла и форсунок омывателя, обогрев задних сидений, увеличенную емкость аккумулятора, большой бачок омывателя и предустановку для фаркопа. Для российских пользователей разработана панель управления с физическими кнопками.

Через приложение My Haval владельцы смогут отслеживать данные по автомобилю удаленно, управлять работой двигателя, систем подогрева, вентиляции сидений, лобового стекла, центрального замка и климат-контроля, а также определять местоположение автомобиля.

Также стало известно, что две модели Haval покинут российский рынок. Одна из них когда-то являлась популярной среди поклонников китайского производителя на территории нашей страны.