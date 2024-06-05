Цены на полноприводный Geely Atlas для России официально опубликованы

Автоконцерн Geely представил цены на новое поколение кроссовера Atlas с полным приводом для российского рынка. Вся линейка доступна в трех комплектациях (Luxury, Flagship и Flagship Sport) и подорожала на 200 тысяч рублей. Цена новинки варьируется от 3 399 990 до 3 699 990 рублей, по информации пресс-службы китайского автопроизводителя, передает RT.

Базовая комплектация Luxury за 3 399 990 рублей оснащена светодиодной оптикой, 19-дюймовыми дисками, панорамной крышей с люком, климат-контролем, 13,2-дюймовым сенсорным дисплеем, круиз-контролем, системой интеллектуального вождения и «зимним» пакетом с подогревом элементов.

Средняя комплектация Flagship, стоимостью 3 599 990 рублей, предлагает HUD-дисплей, аудиосистему с 11 динамиками и регулируемое водительское сиденье. Версия также имеет электропривод багажника и вентиляцию передних сидений.

Самая дорогая версия Flagship Sport, продаваемая за 3 699 990 рублей, комплектуется 20-дюймовыми дисками, двухцветной окраской, светодиодной оптикой и прочими дополнениями.

Атлас с полным приводом предоставляет шесть режимов движения, включая режимы Offroad и Snow для бездорожья и зимы соответственно, чтобы обеспечить оптимальное управление автомобилем в различных условиях.

Двигатель новинки имеет тот же объем, что и у стандартной версии — 2,0 литра бензинового турбомотора с мощностью 200 л.с. Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением обеспечивает быструю и плавную смену передач.

Geely отмечает, что трансмиссия обладает высокой надежностью, эффективно справляется с нагрузками и не требует техобслуживания в течение гарантийного срока.

Ранее стало известно, что Geely стал самым популярным китайским автомобильным брендом среди русскоязычных пользователей Интернета за последние полгода. Он обогнал конкурентов в рейтинге популярности в онлайн-поиске, согласно данным агентства Pro-Vision, анализировавшего запросы в поисковой системе "Яндекс" по десяти ведущим маркам на российском авторынке.