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BYD объявил о самом масштабном отзыве за всю историю автопроизводства в Китае.

В Китае объявлена кампания по отзыву целых 96 714 автомобилей моделей Dolphin и Yuan Plus. Старт данной сервисной акции был запущен 30 сентября в связи с серьезной проблемой - возможным возгоранием транспортных средств.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.09.2024, 10:32·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Китае объявлена кампания по отзыву целых 96 714 автомобилей моделей Dolphin и Yuan Plus. Старт данной сервисной акции был запущен 30 сентября в связи с серьезной проблемой - возможным возгоранием транспортных средств.

Корень проблемы заключается в неисправном контроллере электроусилителя рулевой колонки (CEPS). Особенность заключается в том, что дефектная деталь попала на рынок непосредственно с производства. Данное несоответствие может привести к короткому замыканию, что в свою очередь повлечет за собой серьезные последствия.

Автодилеры данной марки бесплатно произведут установку специальных изоляционных прокладок на проблемные контроллеры. Собственников автомобилей, подверженных данной проблеме, уведомят о необходимости проведения ремонтных мероприятий. Кроме того, была создана горячая линия для оперативного информирования и консультаций.

Для китайского производителя BYD данный отзыв стал самым масштабным за все время присутствия на рынке.

Фото: Carsweek.ru

Также ранее поступила информация о начале приема заказов у дилеров BYD на покупку большого минивэна Xia, оснащенного электромагнитной подвеской.

Источник

BYD (46)Китайские (12)

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