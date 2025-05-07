Западные автогиганты обходят санкции, чтобы вернуться в Россию.

Санкции и отток иностранных автобрендов из страны привели к формированию нескольких стабильных факторов. Один из них – преданность брендам. Владельцы автомобилей BMW и Toyota желают получать полный сервис для своих иностранных машин, и цены на подержанные премиум-марки начали расти. В то же время, китайские премиум-авто столкнулись с провалом на рынке, сообщает издание «Царьград». Третий фактор – параллельный импорт, который стал возможным благодаря возобновлению поставок «санкционных» иномарок.

Не все автогиганты окончательно разорвали партнерство с Россией три года назад. Например, компания Renault формально прекратила сотрудничество с «АвтоВАЗом», но автозавод «Москвич» в настоящее время выпускает автомобили на платформе JAC из Китая, сохранив определенные черты «французов» в дизайне.

Volkswagen также активно участвует в параллельном импорте. В Россию поставляют сотни Tiguan и Skoda Octavia. По информации источников, дистрибьюторы в Ереване и Алматы получают поддержку от автоконцерна.

Mercedes и BMW сумели сохранить свои сервисные центры и продолжают обучать механиков. На предприятии подмосковного Мерседес в настоящее время выпускают китайские BAIC на оригинальном оборудовании и с теми же специалистами.

В списке компаний, которые, возможно, вернутся на российский рынок, значатся Stellantis, Hyundai, Kia и Ford. Последняя изучает возможность поставки фургонов Transit через Турцию.

Фото: Carsweek.ru

Ранее информация поступила, что российские таксисты выразили недовольство качеством китайских автомобилей.