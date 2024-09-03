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Обновленный бизнес-седан Hyundai Sonata теперь можно приобрести в России по доступной цене.

Дилер в РФ предложил к продаже обновленный бизнес-седан Hyundai Sonata восьмого поколения. Цена на новинку составляет 2 680 000 рублей, сообщает Autonews.ru.
РедакцияР
Редакция
03.09.2024, 11:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Дилер в РФ предложил к продаже обновленный бизнес-седан Hyundai Sonata восьмого поколения. Цена на новинку составляет 2 680 000 рублей, сообщает Autonews.ru.

За указанную сумму покупатель получит автомобиль с 1,6-литровым двигателем мощностью 180 лошадиных сил, который работает в паре с АКПП и передним приводом.

Ранее в России продавалась предыдущая версия Hyundai Sonata восьмого поколения. Сборка седана осуществлялась на заводе «Автотор» по полному циклу.

Рестайлинговая модель вышла на рынок в прошлом году, и с тех пор официально такие машины не поставлялись к нам.


Фото: Carsweek.ru


Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале было опубликовано, что цены на новые Hyundai i30 на российском авторынке снизились на полмиллиона, и теперь составляют 2,4 миллиона рублей.

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