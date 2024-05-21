Volkswagen Taos с новым дизайном: этой маской никого не обманешь

Сборка нового кроссовера Taos на автозаводе в Мексике началась в 2020 году, а модель была выпущена в США как автомобиль 2022 модельного года. Однако стоит отметить, что Taos основан на китайской модели VW Tharu 2018 года выпуска.

На представленных фотографиях замаскированный Taos скрывает свои истинные черты под обтекаемым дизайном, который может имитировать внешность нынешнего кроссовера и скрывать поперечную световую полосу.

Новые снимки показывают, что Volkswagen готовит обновленную версию Taos на 2025 год, которая будет основана на китайском Tayron, а не на текущем Tharu.

Таос, предназначенный для американского рынка и выпущенный в конце 2020 года как модель 2022 года, имеет собственный дизайн передней и задней части, более привлекательный для западной публики.

Автомобиль, скрытый под камуфляжем, сохраняет черты нынешнего дизайна, включая характерную верхнюю решетку и новый дизайн фонарей. По ожиданиям, после снятия маски автомобиль получит обновленные фары и новую радиаторную решетку с хромированной полосой.

Несмотря на попытки скрыть детали дизайна, на фотографиях видно, что обновленный Taos обзавелся новой нижней решеткой и боковыми вентиляционными отверстиями, а также обновленными задними фарами.

Предполагается, что автомобиль получит незначительные изменения в двигателе объемом 1,5 литра и мощностью 148 лошадиных сил, а также в салоне, где может появиться современный сенсорный экран-планшет, аналогичный моделям ID.4 и ID.7.

Официальные представители Volkswagen пока не сообщили дату премьеры обновленной версии Taos, но обещают, что обновленный дизайн станет доступен к 2025 году.

Фото: Carsweek.ru

Также стоит отметить, что на рынок вышел обновленный Volkswagen Passat с новым мощным и экономичным дизельным двигателем.