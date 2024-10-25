Первые рендеры обновлённого внедорожника УАЗ Патриот были опубликованы

В следующем году поклонники внедорожников ожидают обновленный уазовский «Патриот». Независимый дизайнер Avto.mail.ru представил свое видение того, каким может стать долгожданное обновление.

Оптика на эскизах обновленного «Патриота» останется такой же, как у предыдущей модели. Замена фар требует значительных затрат. Тем не менее, светодиодная технология может придать автомобилю более современный вид. Передние бамперы будут переделаны, появятся новые колеса, а кузов в целом станет более качественным благодаря модернизации сварочной линии.

Фото: Carsweek.ru

Однако основным изменением в предстоящем обновлении станет заявленный китайский 2-литровый турбодизель JAC от грузовика Sollers Argo, который заменит 2,7-литровый двигатель ЗМЗ. Новая силовая установка обладает мощностью 130 л.с. и крутящим моментом 285 Н∙м, что превосходит бензиновый аналог. Двигатель будет работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и электромеханической «раздаткой».

В салоне обновленного «Патриота» будут переделаны передняя панель, центральный тоннель, а также установлен более компактный по диаметру руль с утолщениями в зонах хвата и новой подушкой безопасности.

Фото: Carsweek.ru

Премьера обновленного УАЗ «Патриота» запланирована на 2025 год.

Ранее стало известно, что УАЗ учел замечания клиентов и внес изменения в свои автомобили.