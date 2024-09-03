Что нового в обновленной модели УАЗ?

Ульяновский автозавод рад представить обновленную коммерческую модель «Профи». С сентября текущего года все грузовики этого семейства будут оснащаться современными блок-фарами, в которых будут установлены светодиодные дневные ходовые огни.

По данным портала 110km.ru, новые светодиодные дневные ходовые огни заменят традиционные лампы накаливания. Внешне блок-фары и места для их установки останутся без изменений. Главное отличие заключается в том, что в новой модели в нижней части каждой фары будут размещаться по девять LED-элементов, спроектированных для всего срока службы грузовика. Владельцам больше не потребуется заменять светодиоды, как это делалось ранее с обычными лампочками.

Напомним, что семейство УАЗ «Профи» состоит из более десятка вариантов модификаций, включая полноприводные грузовики с различными видами кабин, изотермические и промтоварные фургоны, а также специализированные рефрижераторы и фургоны для перевозки хлеба. Цена на самую доступную версию начинается с 1 745 000 рублей, в то время как самая дорогая версия обойдется в 2 151 000 рублей.

Тем временем, УАЗ приступил к приему заказов на внедорожник «Хантер» с обновленным мотором, отвечающим экологическому стандарту «Евро-5». Пока не сообщается точной информации о ценах, однако известно, что эти автомобили поступят к дилерам не ранее ноября текущего года.