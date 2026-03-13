В 2025 году выплаты по КАСКО увеличились на треть

Объем страховых взносов по программам КАСКО в 2025 году достиг 338,8 млрд рублей. Обновленные статистические данные представил Банк России, сообщили журналисты ТАСС.

Как отмечается в аналитических материалах регулятора, динамичный рост был обусловлен активностью со стороны физических лиц. Существенный вклад в увеличение объема вкладов внесли автовладельцы, оформившие полисы на автомобили с пробегом. Эксперты связывают это с повышением цен как на транспортные средства, так и на их ремонт.

В качестве дополнительного фактора поддержки рынка выступили краткосрочные полисы. Согласно итогам 2025 года, количество КАСКО-договоров с физическими лицами достигло 8,9 млн, что на 12,7% превышает показатели предыдущего года. Примечательно, что положительная динамика зафиксирована несмотря на снижение продаж новых автомобилей на 15,6% и уменьшение объёмов автокредитования на 30,3% по сравнению с 2024 годом. Представители Банка России объясняют это высоким спросом на автотранспорт в конце 2024 года из-за роста утильсбора.

Аналитики также обратили внимание на рост объема выплат в сегменте КАСКО. За прошлый год сумма страховых выплат выросла почти на треть по сравнению с 2024 годом. Причинами названы удорожание автозапчастей, повышение стоимости ремонта и увеличение числа ранее заключённых страховых договоров. Средний размер выплаты по КАСКО в 2025 году увеличился на 10,2%.

Ключевые особенности и перспективы развития рынка страхования обсудят эксперты по автобизнесу на форуме «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» организует 22 апреля в Москве.