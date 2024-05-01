Ньюи прибудет в Майами, но не с целью работы в команде

Команда Red Bull Racing объявила о завершении сотрудничества с легендарным конструктором Эдрианом Ньюи в 2025 году. Однако, по заявлению команды, Ньюи продолжит работу над проектом гиперкара RB17. Газета De Telegraaf сообщила о деталях соглашения между Red Bull и Ньюи.

Согласно информации издания, Ньюи больше не является частью команды Формулы 1, и уже начал свой годовой академический отпуск, в рамках которого он не может сотрудничать с другими командами.

Это означает, что спустя год Эдриан сможет присоединиться к работе в команде Ferrari, что может быть критически важным для подготовки к 2026 году, когда вступит в силу новый регламент.

Тем не менее, Ньюи планирует присутствовать на предстоящем Гран При Майами. По плану, он вылетит из Великобритании во Флориду завтра, однако не для участия в этапе Формулы 1, а для участия в рекламных мероприятиях, связанных с гиперкаром RB17.