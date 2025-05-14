Необходимы ли современным дорогам дорожные знаки для беспилотных автомобилей? Мнение специалиста

В нашей стране по настоящее время вступил в силу ЭПР — экспериментальный правовой режим, который предполагает выделение беспилотных автомобилей на дорогах.

Однако в ближайшем будущем данный порядок может измениться, так как Госкомпания "Автодор" планирует представить законопроект, который заменит собой действующий ЭПР.

Иван Абрамов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, отмечает важность внимания участников движения к беспилотным автомобилям.

Согласно экспертам, технологии развиваются быстрее, чем законодательные акты, что требует оперативных решений в данной области.

Игорь Моржаретто, член Общественного совета МВД Российской Федерации, сообщил о планах увеличения количества беспилотных автомобилей на дорогах до сотни к концу 2025 года.

Эксперты также обсуждают возможность введения дополнительных знаков для беспилотных автомобилей, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.

По данным научно-исследовательских центров, Россия только начинает развивать автомобильные беспилотные системы, в отличие от партнеров из Китая.

Специалисты прогнозируют, что широкомасштабное использование автономных автомобилей станет реальностью пораньше, чем ожидалось.

Третий уровень автономности предполагает работу автопилота лишь на малых скоростях и в стабильных условиях езды.