Мнение эксперта о необходимости мощных двигателей в гражданских автомобилях.

В разговоре с порталом «АвтоВзгляд» Ян Хайцеэр отметил, что и автокомпании, и их клиенты демонстрируют растущий интерес к машинам с мощными моторами.

На обычных дорогах такое количество лошадиных сил явно кажется избыточным. В Китае, к примеру, к рыночному дебюту готовят электрокар с мощностью 1000 л.с. Тот же BYD работает над электрическими моделями на платформе e-Platform 3.0 с силовыми установками на 680 и 1101 л.с. Это сейчас такие цифры на гражданских машинах никого уже не шокируют. Прежде же подобной мощностью могли похвастаться лишь болиды Фурмулы-1.

По словам эксперта, двигатель с отдачей больше 500 лошадиных сил обычному автомобилю не нужен. Но это не значит, что у таких модификаций не будет покупателей. Есть такая категория автолюбителей, что фанатеет от подобного рода машин. И это довольно платежеспособная аудитория, которая также делится на сегменты. Автопроизводители хорошо изучили их потребности, что помогло им выпускать откровенно немассовые модели с хорошими продажами.

По факту же машины с запредельно мощными двигателями нужны разве что для удовольствия или маркетинга. В условиях обычных дорог раскрыть их потенциал не получится.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что владельцам китайских машин из России в холода посоветовали накрывать их термочехлом, чтобы не потрескался пластик.