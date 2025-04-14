Sollers выпустит новый внедорожник к концу 2025 года

Sollers готовится к запуску локальной сборки нового внедорожника. Российские специалисты сотрудничают с партнером из Китая - JAC. Разработка находится на завершающем этапе, и уже начались подготовительные работы к испытаниям. Планируется завершить сертификацию и принять окончательные технические решения до конца текущего года. После этого планируется начать сборку. Продажи нового внедорожника могут начаться в конце текущего или начале следующего года.

По словам Соболева, новинка будет иметь самый высокий уровень локализации по сравнению с существующими моделями компании. В автомобиле будут использованы российский двигатель, трансмиссия, а также элементы кузова, экстерьера и интерьера. Кроме того, компоненты для системы безопасности также будут производиться на территории России, сообщает «За рулем».

Производство внедорожника будет организовано на производственных мощностях УАЗа, информации о ценах на данный момент нет. Исходя из утечек, можно предположить, что Sollers ST9 станет базовой моделью для нового внедорожника. Sollers ST9, в свою очередь, основан на модели JAC T9.

Фото: Carsweek.ru

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