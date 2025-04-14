Главная Новости Sollers выпустит новый внедорожник к концу 2025 года
Новости

Sollers выпустит новый внедорожник к концу 2025 года

Sollers готовится к запуску локальной сборки внедорожника совместно с JAC из Китая. Новинка обещает высокий уровень локализации и рамнику, основанную на пикапе Sollers ST9. Подробности – внутри!
РедакцияР
Редакция
14.04.2025, 14:03·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Sollers готовится к запуску локальной сборки нового внедорожника. Российские специалисты сотрудничают с партнером из Китая - JAC. Разработка находится на завершающем этапе, и уже начались подготовительные работы к испытаниям. Планируется завершить сертификацию и принять окончательные технические решения до конца текущего года. После этого планируется начать сборку. Продажи нового внедорожника могут начаться в конце текущего или начале следующего года.

По словам Соболева, новинка будет иметь самый высокий уровень локализации по сравнению с существующими моделями компании. В автомобиле будут использованы российский двигатель, трансмиссия, а также элементы кузова, экстерьера и интерьера. Кроме того, компоненты для системы безопасности также будут производиться на территории России, сообщает «За рулем».

Производство внедорожника будет организовано на производственных мощностях УАЗа, информации о ценах на данный момент нет. Исходя из утечек, можно предположить, что Sollers ST9 станет базовой моделью для нового внедорожника. Sollers ST9, в свою очередь, основан на модели JAC T9.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что «Гранта» в версии «клубный» с обновленными опциями появится у дилеров в мае.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация