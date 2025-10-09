Повышение утильсбора: нехватка автомобилей и стремительный рост цен

Эксперт Дмитрий Забора в беседе с Autonews проанализировал возможные последствия для российского автомобильного рынка в случае очередного повышения утильсбора. По его словам, новая схема расчета утилизационного сбора фактически перекроет импорт автомобилей, особенно в сегменте машин старше трех лет.

В качестве примера специалист рассмотрел стоимость параллельно ввезённых Honda CR-V и Honda Breeze (китайский рынок). Сейчас кроссоверы 2021–2022 годов с 193-сильным мотором объемом 1,5 литра дилеры предлагают за 2,2–2,5 миллиона рублей, включая транспортировку до Владивостока. Из этой суммы около 250 тысяч рублей составляет таможенная пошлина. Однако с новым расчетом к цене добавится еще 1,32 миллиона рублей.

По прогнозу эксперта, ожидаемая индексация утильсбора после Нового года приведет к увеличению стоимости автомобилей сразу на 70 процентов. Специалист уверен, что столь значительный рост сделает эти модели малопривлекательными для покупателей.

Дизельный Hyundai Santa Fe, оснащённый 202-сильным двигателем, также ощутимо подорожает после январских изменений — к текущей цене добавится 3,5 миллиона рублей. Сейчас такой автомобиль оценивается в 3,6–3,8 миллиона. Аналогичная ситуация ожидает и премиум-сегмент. Например, BMW X5, который сегодня стоит 7–8 миллионов рублей, станет дороже еще на 4 миллиона.



Фото: Carsweek.ru

Как уточнил эксперт, приведённые расчёты актуальны для автомобилей старше трех лет. Для более новых машин рост цен будет не столь значительным. К примеру, дополнительный сбор для иностранных автомобилей мощностью от 160 до 190 л.с. в следующем году составит уже 900 тысяч рублей вместо нынешних 750 тысяч. Модель Geely Coolray, ранее стоившая менее двух миллионов рублей, с новым ценником, приближающимся к 3 миллионам, потеряет часть аудитории, считает специалист.

В случае одобрения новой методики 238-сильный Geely Monjaro подорожает на 1,32 миллиона, а через три месяца прибавка составит уже 1,58 миллиона. Для сравнения, ранее китайский кроссовер стоил 3,2–3,3 миллиона рублей.

По оценкам Дмитрия Заборы, после введения новых ставок утильсбора объем импорта автомобилей из Китая и Южной Кореи может сократиться на 80–85 процентов, а из Японии — на 10–15 процентов.

Рост утилизационного сбора практически остановит поставки машин с двигателями объемом от двух литров, а также внедорожников, полноразмерных семейных автомобилей, электромобилей и гибридов. Исключение составят лишь некоторые иномарки мощностью до 160 л.с., однако их доля на рынке минимальна.

Ранее российские покупатели могли сэкономить до полутора миллионов рублей при заказе автомобиля из-за рубежа, сравнивая это с покупкой у отечественных дилеров. Теперь же ценовое преимущество практически исчезнет, и официальные дилеры окажутся в более выгодном положении.

Между тем, в России озвучено предложение повысить утилизационный сбор только для премиальных автомобилей.

Фото: Drom