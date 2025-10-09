Trekka 01: идеальный прицеп для офф-роуд путешествий с «гаражом для электровелосипедов» и «двумя кухнями»

Компания Stockman Products из Австралии представила уникальный трейлер-караван Trekka 01, который уже привлек внимание поклонников кемпинга и активного отдыха. Эта модель ориентирована на путешественников, желающих брать с собой не только основное снаряжение, но и, например, электровелосипеды, не жертвуя комфортом и функциональностью.

Главная особенность Trekka 01 заключается в его инновационном дизайне и ряде отличий от существующих конкурентов. Внешний облик каравана напоминает скорее футуристический транспорт, чем классический трейлер, а его угловатые формы призваны подчеркнуть надежность и готовность к экстремальным условиям. Длина прицепа составляет 21,3 фута, благодаря чему появилась возможность интегрировать дополнительные опции.

Одним из ключевых преимуществ Trekka 01 стал опциональный передний гараж, способный вместить до двух электровелосипедов с возможностью зарядки, а также сёрфборды или другое оборудование. Для удобства загрузки предусмотрена выдвижная рампа. Эта опция предлагается за дополнительную плату в размере 3500 долларов, позволяя превратить трейлер в настоящий мобильный центр для приключений.

Внутреннее пространство трейлера рассчитано на двоих путешественников и укомплектовано всем необходимым для длительных поездок. Внутри расположен уютный салон с сиденьями, кухня с индукционной плитой и холодильником, отдельная ванная комната с душем и кассетным туалетом, а также высокое спальное место с матрасом queen-size. Для развлечения установлен 27-дюймовый телевизор.

Продуманная организация внутреннего пространства стала возможна благодаря электрической подъемной крыше, которая значительно увеличивает объем и избавляет от ощущения тесноты. Таким образом, Trekka 01 сочетает функции укромного убежища и мобильного дома для отдыха после насыщенного дня.

Для любителей готовить на свежем воздухе предусмотрена еще одна кухня — внешняя галерея, которая открывается благодаря подъемному люку. Здесь находится большая рабочая поверхность и крупная индукционная плита. В качестве альтернативы гаражу производитель предлагает вместительный холодильник на 90 литров.

Техническая начинка включает сенсорную систему управления Renogy, кондиционер и автоматическую подвеску с функцией выравнивания, что особенно актуально для поездок по пересеченной местности. Все эти опции направлены на повышение комфорта и безопасности во время офф-роуд маршрутов, делая Trekka 01 универсальным решением для путешествий по бездорожью.

Стоимость базовой версии Trekka 01 составляет 66 200 долларов, что эквивалентно примерно 5,4 миллионам рублей. Максимально оснащённая комплектация обойдётся в 86 050 долларов (около 7 миллионов рублей). Заказать трейлер можно напрямую через официальный сайт производителя.

Эксперты отмечают, что цена оправдана многочисленными инновациями, делающими Trekka 01 универсальным инструментом для путешествий и активного отдыха. Модель удачно сочетает в себе стиль, функциональность и современные технологии, открывая новые возможности для автолюбителей, предпочитающих кемпинг и офф-роуд поездки.

Trekka 01 от Stockman Products демонстрирует, как современные разработки способны изменить представление о мобильном жилье, предлагая сочетание комфорта и практичности в компактном формате. Для энтузиастов автомобильных путешествий и любителей приключений это предложение может стать оптимальным выбором.

Ранее редакция рассказывала о шести суперкарах с "длинным хвостом" и причинах их успеха на треке.

Источник информации и фото: robbreport.com