Toyota Land Cruiser Prado в России: космическая цена за новую модель

На российский автомобильный рынок поступили новые внедорожники Toyota Land Cruiser Prado 250 Series. Эти машины принадлежат к моделям 2024 года выпуска и доступны по цене в 13,8 миллионов рублей. Согласно информации портала Autonews.ru, речь идет о шестом поколении данного автомобиля.

В случае покупки в кредит или обмена автомобиля по программе трейд-ин, покупатели имеют возможность получить скидку. Дополнительно дилер предлагает полноценную гарантию на два года. Внедорожник оснащен дизельным двигателем мощностью 204 лошадиные силы и объемом 2,4 литра. Двигатель работает в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Важным преимуществом данного автомобиля является наличие интеллектуального круиз-контроля, способного не только поддерживать заданную скорость, но и контролировать расстояние до автомобиля спереди. Также в комплектации присутствуют камеры с круговым обзором и множество парковочных датчиков.

В салоне можно отметить наличие панорамной крыши и проекционного экрана, придающих внешний вид автомобилю более эффектный вид.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Тем временем на рынке появился изуродованный автомобиль Lexus, стоимость которого превышает цену многих новых премиальных моделей.