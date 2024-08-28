Skoda Superb теперь представлена в спортивной версии. Узнайте подробности и посмотрите фотографии.

Новая версия Skoda Superb под названием Sportline была представлена публике. Автомобиль доступен как в кузове седан, так и универсал, с полным ассортиментом двигателей.

Особенности Skoda Superb Sportline включают глянцево-черные элементы экстерьера, такие как окантовка радиаторной решетки, оконные рамы, боковые зеркала, а также бейджи Sportline на передних крыльях.

В стандартной комплектации новой версии присутствуют светодиодные матричные фары, LED задние фонари и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски черного цвета. Дополнительно можно выбрать 19-дюймовые серебристые колеса Aniara с чёрными колпаками Aero.

Интерьер Skoda Superb Sportline предлагается в двух вариантах. В обоих вариантах установлены спортивные передние сиденья с подголовниками и функцией обогрева. В версии Microsuede Sport сиденья также оборудованы массажной функцией, в Suite Sport Design Selection кресла оснащены улучшенной эргономикой, памятью и вентиляцией.

Отделка потолка выполнена в черном цвете, а декоративные вставки на приборной панели и дверях выполнены из материала с имитацией карбона.

Напомним, что в июле автомобили Skoda Kodiaq и Superb прошли процедуру краш-тестов для проверки безопасности. Результаты испытаний Euro NCAP были представлены на портале «Автоновости дня».