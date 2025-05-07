Первый российский электромобиль, впервые заметили на дорогах. Как он выглядит?

На дорогах Москвы начали тестировать новый российский электромобиль «Атом», производство которого стартует на заводе «Москвич» в июле текущего года. Первые фотографии одного из предсерийных прототипов были опубликованы в среду в Telegam-канале «Автопоток».

Фото: Автоновости Дня

Фото «Кама»

Прототип частично замаскирован плотной черной пленкой, скрывающей оба бампера, крылья, пороги и кромку капота. Однако дизайн новинки остается идентичным предыдущим показанным прототипам.

Основные характеристики будущего серийного электрокара уже известны. «Атом» будет иметь кузов из пяти различных металлов с уникальной конструкцией силовых порогов, 204-сильный электромотор, способный развивать до 294 Нм крутящего момента, и батарею емкостью 77 киловатт-часов, обеспечивающую запас хода до 500 километров.

Электромобиль получит собственную электронную архитектуру с кибербезопасной операционной системой «Атом ОС», цифровым маркетплейсом и уникальным идентификатором Атом ID. Управление осуществляется через руль с сенсорным дисплеем, голосовым помощником и проекцией дополненной реальности на лобовом стекле.

Более 1600 человек работают над «Атомом». Центр компетенций и производственная база находятся в Москве, а филиалы — в Набережных Челнах, Санкт-Петербурге, Тольятти, Нанкине и Шанхае.

Производство «Атома» будет запущено на столичном заводе «Москвич», а затем сборка начнется в Харбине на мощностях корпорации XY Group. Предусмотрено семь цветов кузова, названных в честь элементарных частиц или единиц измерения.

Фото: Автоновости Дня

Фото пресс-служба «Атома»

Команда «Атома» продолжает работу над высоковольтной системой, алгоритмами обмена данными между блоками и системой стабилизации для разных режимов езды. В планах летом настроить электронную систему стабилизации, систему контроля давления в шинах и рулевое управление.

Финальная настройка и приемка электромобиля пройдут на полигоне НАМИ, где машина будет готова к эксплуатации. Старт производства запланирован на июль 2025 года.

Предполагается, что будет создана специальная версия «Атома» для туризма с защитным обвесом, новыми бамперами, колесными арками и уникальным дизайном колесных дисков.