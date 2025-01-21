Президент США отменил курс на развитие электромобилей: "Мы должны защищать нашу нефтяную промышленность"

В первый день после инаугурации новый лидер США, Дональд Трамп, принял решение отменить несколько указов, принятых его предшественником, Джо Байденом. По информации Motor.ru, ссылающегося на американские источники, Трамп отменил курс на расширение доли электромобилей на рынке, установленный при Байдене. Ранее планировалось увеличить долю электромобилей до 50% к 2030 году.

Ожидается, что Трамп также отменит федеральную налоговую льготу в 7 500 долларов для покупателей электромобилей. Он назвал эти субсидии "несправедливыми", поскольку они создают дисбаланс в доступности различных автомобилей. Президент США заявил о намерении пересмотреть и другие "необдуманные рыночные искажения, налагаемые правительством", включая нормы выбросов для транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.

Кроме того, планируется прекращение финансирования установки зарядных станций для электромобилей. Ранее, в 2021 году, Джо Байден выделил 7,5 миллиарда долларов на создание национальной сети зарядок, с планами достичь 500 тысяч станций к 2030 году. Однако данная программа будет приостановлена.

Необходимо отметить, что внедрение электромобилей в США набирало обороты в последние годы, благодаря усилиям администрации Байдена в сфере экологического транспорта. В 2024 году продажи электромобилей в США увеличились на 2,6%, при общем росте авторынка на 2,7% до 15,83 миллиона единиц. Об этом сообщал портал Focus2move, ссылаясь на данные "АВТОСТАТ". В рейтинге электрокаров лидером остается Tesla, несмотря на снижение продаж в 2024 году на 6,4%.