Первые фотографии нового Nissan Murano из брошюры дилера

Внешний вид и внутреннее оформление Nissan Murano нового поколения больше не являются секретом. Иностранный автомобильный ресурс CarsCoops получил снимки из дилерской брошюры о новинке и поделился этим материалом со своими читателями.

В дизайне нового "Мурано" легко видеть сходство с внешностью электрического кроссовера Ariya, а также с новым Nissan Kicks. В новом поколении Nissan Murano появится двухуровневая оптика, дневные ходовые огни, плавно интегрированные в радиаторную решетку, а также круто наклоненная задняя стойка. Этот дизайнерский элемент делает "Мурано" более похожим на купеобразный кроссовер.

В салоне новинки привлекает внимание цифровая приборная панель и мультимедийная система. Количество физических кнопок сведено к минимуму. В то же время ряд "горячих" кнопок для управления климатом и другими функциями теперь стали сенсорными. Кресла получили комбинированную отделку.

Актуальный 3,5-литровый двигатель V6, скорее всего, уступит место 2-литровой турбированной четырёхцилиндровой моторной установке. На Infiniti QX60 такой двигатель может развивать до 272 лошадиных сил. Привычный вариатор CVT будут заменять на более классическую 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

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