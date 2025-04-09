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Новые слики С6 с мягким составом дебютируют на трассе Имола.

Мягче и быстрее: Pirelli представила новые составы шин для Гран При. Сезон 2025: больше выбор для команд и улучшенная стратегия гонок.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.04.2025, 14:22·2 мин
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Фото: F1news.ru

Итальянская компания Pirelli представила составы шин на предстоящие этапы Гран При Майами и Гран При Эмилии-Романьи. На оба соревнования участники гонок получат более мягкие составы шин, чем в прошлом сезоне.

В новом сезоне 2025 года ассортимент гоночных покрышек Pirelli увеличился до шести вариантов вместо предыдущих пяти. К уже стандартным С1, С2, С3, С4 и С5 добавился самый мягкий вариант С6. На Гран При в Майами команды будут использовать составы С3, С4 и С5, а в рамках Гран При Эмилии-Романьи дебютирует новый состав из категории С4, С5 и С6.

Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола пояснил, что увеличение количества составов позволит компании быстрее собирать данные и принимать более обоснованные решения по шинам на более поздние этапы сезона. Разница между составами стала более заметной, а новые варианты более устойчивы к перегреву и износу. Это также предоставляет больше возможностей для выбора стратегий пит-стопов.

В прошлом сезоне гонщики продемонстрировали умение бережно относиться к шинам, что позволяет им улучшать результаты на треке. Однако компании, также как и болельщики, важно сохранить элемент непредсказуемости и драматизма в гонках. Поведение шин играет ключевую роль в этом аспекте, и Pirelli в качестве партнера Формулы 1 стремится активно вносить свой вклад в эту сферу.

В таблице представлены составы резины на Гран При сезона 2025 года, начиная с Австралии и до Гран При Эмилии-Романьи.

Источник

Марио Изола (14)Pirelli (46)

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