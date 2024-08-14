"Образец новейшего российского автомобиля вызвал неожиданный провал"

Продажи седана «Москвич 6» идут откровенно вяло, передает портал 74.ru со ссылкой на участников рынка. По мнению экспертов, продажи новинки заметно застопорились. И у такого развития событий есть несколько объяснений.

Если обратить взгляд на статистику, то за семь месяцев текущего года дилеры реализовали чуть больше тысячи экземпляров «Москвич 6». В то же время новые автомобили под брендом «Москвич» были проданы в количестве 10 000 штук.

Седан испытывает слабый спрос из-за того, что данный тип кузова в настоящее время не пользуется популярностью - кроссоверы находятся на вершине популярности, и пока никто не может сравняться с их продажами. Для нейтрального сравнения специалисты привели соотношение продаж кроссовера Omoda C5 и седана Omoda S5 - 3,5 к 1. У «Москвича» разрыв еще больше - 10 к 1.

Кроме того, у новой машины уже после первых месяцев эксплуатации владельцы обнаруживают недостатки: низкий клиренс, неудовлетворительная звукоизоляция, проблемы с эргономикой, скользкие покрышки и медленная коробка передач. Даже в режиме «Спорт» седан не может значительно улучшить динамику.

Кроме того, стоимость автомобиля оказывается очень высокой для данного класса - 2 626 000 рублей. Конкуренты в данный момент предлагают более доступные цены.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

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