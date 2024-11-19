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Lexus TX 2025 теперь оснащен четырьмя моторами в версии верхнего уровня.

Японский премиальный автопроизводитель Lexus представил обновленный внедорожник TX. Речь идет о модели 2025 года, включающей в себя спортивную версию под названием F Sport Handling.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.11.2024, 17:12·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Японский премиальный автопроизводитель Lexus представил обновленный внедорожник TX. Речь идет о модели 2025 года, включающей в себя спортивную версию под названием F Sport Handling.

Автомобиль оснащен специальными усиленными амортизаторами, дисками диаметром R22 с оригинальным дизайном, а также системой полного привода. Под капотом TX 350 теперь 2,4-литровый турбомотор, развивающий 275 лошадиных сил. В салоне появились алюминиевые накладки на педалях и подогрев руля.

Большое внимание было уделено заднему ряду, где установлены капитанские кресла. Кроме того, в линейке представлены две гибридные версии. Первая - TX 500h с мощностью 366 л.с. Вторая - TX 550h+ с четырьмя двигателями: 3,5-литровый V6 и 3 электрических, общая мощность составляет 404 л.с.

Согласно информации, базовая версия доступна за 56 490 долларов, тогда как максимальная версия обойдется покупателям в 78 560 долларов.

Фото: Carsweek.ru

В то же время в интернете появился новый Lexus ES. Это модель 2026 года.

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