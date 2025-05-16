Lexus RZ: рулевое колесо-штурвал и максимальная мощность в 406 "лошадей"

Компания Lexus представила обновленное исполнение своего электрического кроссовера RZ несколько месяцев назад. Сегодня стали известны изменения в этой модели на новый модельный год для американского рынка. Базовая версия кроссовера получит увеличенную мощность, а новая комплектация RZ550e F Sport будет радовать владельцев 402 лошадиными силами и улучшенным запасом хода благодаря обновленной батарее.

Самое важное нововведение в Lexus RZ — система рулевого управления с электроусилителем и штурвалом вместо традиционного рулевого колеса. Такие изменения делают кроссовер еще более современным и удобным в управлении.

Фото: Carsweek.ru

Базовая комплектация с передним приводом будет называться RZ350e. Мощность этой версии составит 221 лошадиную силу, что на 20 больше, чем у предыдущей RZ300e. Теперь заявленный запас хода достигнет 482 км, что существенно больше, чем ранее.

Полноприводный RZ450e сохранит мощность 308 л.с., но его запас хода теперь увеличится до приблизительно 420 км, в сравнении с предыдущими 340 км. Все модели RZ 2026 года будут оснащены зарядным портом NACS, что позволит заряжаться от устройств Tesla за 30 минут с 10 до 80 процентов.

Новая модель топового уровня - RZ550e F Sport, получит два двигателя мощностью 402 лошадиные силы, что позволит разгоняться до 100 км/ч за 4,1 секунды. Этот кроссовер будет радовать поклонников Lexus новыми возможностями и динамикой.

Фото: Carsweek.ru

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