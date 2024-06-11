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LADA Largus в новом обличии: как изменился вместительный фургон

Российская компания "Промтех" превратила рестайлинговый LADA Largus в сверхвместительный фургон, получивший название Kub. Он будет доступен к приобретению летом этого года по цене 2 649 000 рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.06.2024, 12:11·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Российская компания "Промтех" превратила рестайлинговый LADA Largus в сверхвместительный фургон, получивший название Kub. Он будет доступен к приобретению летом этого года по цене 2 649 000 рублей. Новинка отличается увеличенным задним свесом, пневматической задней подвеской и обширным грузовым отсеком, увеличившимся с 2,5 до 4,9 кубических метров.

Фургон оснащен 1,6-литровым 8-клапанным двигателем мощностью 90 лошадиных сил от АвтоВАЗа. Специалисты компании утверждают, что мотор отличается "дизельным характером" и обладает внушительным крутящим моментом на низких оборотах.

В то же время АвтоВАЗ готовится представить туристические версии автомобилей LADA. Дата официального показа новинок общественности пока не объявлена, как сообщили в репортаже "Автоновости дня".

Источник

Lada (253)

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