Анонсированы три версии нового кроссовера Lepas L8

Новый кроссовер L8 от марки Lepas будет доступен для покупателей в трех вариантах: с бензиновым двигателем, гибридной системой и полностью электрической версии. Сообщение о предстоящем выпуске поступило от пресс-службы китайской компании Chery.

В бензиновой и гибридной комплектациях автомобиль будет оснащен 2-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем. Заявленный запас хода гибридной версии составляет более 1 300 км, а расход топлива будет до 4,5 литров на 100 км.

Электрическая версия (BEV) сможет проехать более 700 км на одном заряде, расходуя в среднем 12 кВтч на 100 км. Также стоит отметить, что модель LEPAS L8 BEV поддерживает быструю зарядку, позволяющую увеличить запас хода на 150 км всего за 5 минут.

Напомним, что компания Chery недавно представила новый бренд Lepas, чей первый серийный автомобиль, кроссовер L8, был выпущен на конвейер в китайском городе Уху. В будущем планируется увеличить ассортимент нового бренда: после L8 на рынок выйдет городской кроссовер L6, а затем субкомпактный L4. Планы компании на следующие три года включают выпуск пяти новых моделей Lepas и формирование мировой сети дилеров из 1 200 центров. Бренд намерен реализовывать более 500 тысяч автомобилей ежегодно.