Кроссовер LADA Azimut успешно завершил климатические испытания

АВТОВАЗ сообщил о завершении очередного этапа испытаний нового кроссовера LADA Azimut. Как отмечается, автомобиль, который в ближайшее время будет запущен в серийное производство, прошёл серию тестов на базе лабораторно-испытательного комплекса предприятия.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте компании, испытания проходят опытные и предсерийные экземпляры модели. Для проверки задействован новейший центр климатических тестов, функционирующий с 2023 года.

Отмечается, что испытания включали тесты в специальных климатических камерах, где автомобили проходят проверки при экстремальных температурах от плюс 60 до минус 50 градусов Цельсия, а также при уровне влажности от 25% до 95%. Помимо этого, проводилась калибровка силового агрегата, направленная на оптимизацию запуска двигателя в условиях зимних температур.

В лабораторных условиях также организованы испытания в камере соляного тумана, где проверяется воздействие агрессивных сред на кузов автомобиля. Здесь специалисты моделируют долговременную эксплуатацию машины в различных погодных и дорожных условиях, включая городской и загородный режимы. Кроме того, тесты на коррозионную устойчивость проходят на специальных дорожных участках автополигона с солёной водой.

Комплекс оснащён дождевой камерой, позволяющей воспроизводить различные типы осадков. В ходе испытаний кузов автомобиля продемонстрировал высокий уровень герметичности и защиты от влаги.

Завершает цикл ускоренных дорожных испытаний проверка на 10-километровой кольцевой дороге и специализированных участках полигона, что позволяет получить полную картину надёжности и долговечности нового кроссовера LADA Azimut.