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Эксперты Bharat NCAP впечатлены новым кроссовером от Kia

Bharat NCAP выставила новому кроссоверу Kia Syros пять звезд за безопасность в Индии. Автомобиль получил максимальную оценку в краш-тестах, обладая 6 подушками безопасности и множеством автономных функций, предотвращающих ДТП. Стоимость базовой версии составляет около 1,2 млн рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.04.2025, 13:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автомобильный эксперт Bharat NCAP провел проверку на безопасность нового кроссовера Kia Syros. Этот транспорт с необычным дизайном был представлен в Индии в декабре прошлого года. Оценка после краш-тестов порадовала - пять звезд за защиту как взрослых, так и детей.

В арсенале Kia Syros заявлено целых шесть подушек безопасности, а также системы ESC и VSM, ADAS второго уровня, плюс более 16 автономных функций, способствующих предотвращению аварийных ситуаций.

В процессе испытаний кроссовер Syros успешно перенес фронтальные и боковые удары, а также справился с имитацией столкновения со столбом. Прочность кузова не вызвала претензий у проверяющих.

На момент начала продаж базовая версия Kia Syros была доступна за 1 миллион рупий (примерно 1,2 миллиона рублей). Этот вариант оснащался 120-сильным турбомотором рабочим объемом один литр в паре с МКПП.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о том, на что можно рассчитывать с Kia Sportage на китайском рынке. Некоторые из этих машин попадают в Россию по параллельному импорту.

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