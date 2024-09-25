Новый Haval H3 начнут собирать в России. Фотографии уже доступны.

Тульский завод Haval осваивает сборку нового паркетника. В настоящее время на предприятии тестируют сборку кузовов модели Haval H3. Один из таких кузовов был запечатлен на фото и опубликован на портале «Автопоток».

На отечественный авторынок новинку Haval H3 поставляют из Китая. Модель появилась в продаже в мае этого года. H3 построен на одной платформе с Haval Jolion и имеет длину 4,52 метра при колесной базе 2,71 метра.

Кроссовер оснащен передним приводом и 143-сильным 1,5-литровым двигателем. Для версии с полным приводом предусмотрен мотор мощностью 177 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется семидиапазонной «роботизированной» коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями. По мнению российских владельцев, такая трансмиссия не переносит резких переключений, а расход топлива у китайской модели немного высоковат.

Среди преимуществ кроссовера отмечаются хорошая шумоизоляция, комфортная подвеска, просторный салон, отличная обзорность и достойная проходимость. Цены на Haval H3 варьируются от 2,6 до 3,1 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что премиум-кроссовер Exeed TXL за полгода на российском рынке подешевел на 300 000 рублей.