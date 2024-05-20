Geely Atlas 2024: почему новая модель обошлась дешевле старой

Обновленный Geely Atlas 2024 года был представлен на прошлой неделе. Изменения коснулись в первую очередь салона, в то время как внешний дизайн кроссовера остался прежним.

Внутренности автомобиля были значительно модернизированы: новая начинка и способы установки мультимедийных систем, переработанный тоннель между креслами, обновленные подлокотники и обивка дверей. Изменилась также цветовая гамма интерьера. Кроме того, появилось больше опций, включая функции полностью автоматической парковки и управления дистанционной парковкой. Общее количество изменений в рестайлинговой версии Geely превысило 60.

На внутреннем рынке Китая Geely Atlas доступен с турбированными двигателями объемом 1,5 и 2 литра, мощностью 181 и 218 лошадиных сил. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатой коробкой передач и передним приводом.

Цена обновленного "Атласа" варьируется от 115 700 до 149 700 юаней. Сравнительно, предыдущая версия кроссовера с такими же двигателями оценивалась от 125 700 до 153 700 юаней.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о планах китайского автопроизводителя Geely представить сверхэкономичный кроссовер Geely Icon Butterfly.