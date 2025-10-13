Главная Новости «Промтех» вывел на рынок фургон на метане, созданный на базе малоизвестного китайского автомобиля
Промтех представил на Петербургском газовом форуме 2025 новый внедорожный фургон Капитан 4x4 на метане с каркасно-панельным кузовом и пассажирской версией.
Демид Поршнев
Демид Поршнев
13.10.2025, 10:41·2 мин
Фото: Carsweek.ru

На Петербургском международном газовом форуме 2025 года компания «Промтех» презентовала новый внедорожный фургон «Капитан 4x4», построенный на платформе китайского пикапа HuangHai, но уже с полностью новым кузовом.

Отличительной особенностью новинки стала каркасно-панельная конструкция, которую разработали российские инженеры. Корреспондент CarsWeek.ru посетил экспозицию компании и сделал фотоматериалы внедорожного фургона, работающего на метане.

Разработку газовой части автомобиля взяла на себя компания «АТС», известная по созданию битопливных версий автомобилей Lada.

Автомобиль выделился на выставке благодаря современному дизайну: массивный передний бампер с крупными воздухозаборниками, выразительная радиаторная решетка с геометрическим орнаментом и полностью светодиодная оптика создают привлекательный внешний вид.

Габаритные размеры фургона составляют 5835 мм в длину, 1860 мм в ширину и 2850 мм в высоту, при колесной базе 3405 мм. Грузовой отсек имеет параметры 1945х1755х1660 мм, а объем составляет 5,6 кубометров.

Фото: Carsweek.ru

Для удобства загрузки и выгрузки предусмотрены распашные двери. На полу грузового отсека возможно разместить два стандартных европалетта. Просторный салон рассчитан на шесть человек по схеме 5+1, а для удобной посадки предусмотрены четыре боковые двери — по две с каждой стороны. Также в рекламных материалах упоминается пассажирская версия на 12 мест.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

В перечне доступных опций значатся мультируль, ЖК-монитор, круиз-контроль, а также дисковые тормоза для повышения эффективности торможения.

В движение метановый фургон приводит 2,5-литровый дизельный двигатель мощностью 143 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

На том же форуме в Санкт-Петербурге был также представлен отечественный сочленённый вездеход АМТ 10х10, рассчитанный на эксплуатацию в экстремальных условиях.

Фото: CarsWeek.ru

