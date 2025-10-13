«Промтех» вывел на рынок фургон на метане, созданный на базе малоизвестного китайского автомобиля

На Петербургском международном газовом форуме 2025 года компания «Промтех» презентовала новый внедорожный фургон «Капитан 4x4», построенный на платформе китайского пикапа HuangHai, но уже с полностью новым кузовом.

Отличительной особенностью новинки стала каркасно-панельная конструкция, которую разработали российские инженеры. Корреспондент CarsWeek.ru посетил экспозицию компании и сделал фотоматериалы внедорожного фургона, работающего на метане.

Разработку газовой части автомобиля взяла на себя компания «АТС», известная по созданию битопливных версий автомобилей Lada.

Автомобиль выделился на выставке благодаря современному дизайну: массивный передний бампер с крупными воздухозаборниками, выразительная радиаторная решетка с геометрическим орнаментом и полностью светодиодная оптика создают привлекательный внешний вид.

Габаритные размеры фургона составляют 5835 мм в длину, 1860 мм в ширину и 2850 мм в высоту, при колесной базе 3405 мм. Грузовой отсек имеет параметры 1945х1755х1660 мм, а объем составляет 5,6 кубометров.

Фото: Carsweek.ru

Для удобства загрузки и выгрузки предусмотрены распашные двери. На полу грузового отсека возможно разместить два стандартных европалетта. Просторный салон рассчитан на шесть человек по схеме 5+1, а для удобной посадки предусмотрены четыре боковые двери — по две с каждой стороны. Также в рекламных материалах упоминается пассажирская версия на 12 мест.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

В перечне доступных опций значатся мультируль, ЖК-монитор, круиз-контроль, а также дисковые тормоза для повышения эффективности торможения.

В движение метановый фургон приводит 2,5-литровый дизельный двигатель мощностью 143 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

На том же форуме в Санкт-Петербурге был также представлен отечественный сочленённый вездеход АМТ 10х10, рассчитанный на эксплуатацию в экстремальных условиях.

Фото: CarsWeek.ru