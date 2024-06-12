Фильм о Сенне сконцентрируется на его молодости.

В свете последних событий стало известно, что готовится к выходу новый полнометражный документальный фильм о легендарном Айртоне Сенне. Однако, на этот раз картина будет ориентирована на его ранние годы.

Лента получила название «Senna Kart – A Pura Competicao» («Senna Kart – Pure Competition») и будет посвящена первым шагам трехкратного чемпиона Формулы 1 в мире автогонок. Фильм расскажет о периоде его карьеры в соревнованиях по картингу, проходивших как в Южной Америке, так и на международном уровне.

Студия Gullane Entretenimento, ответственная за съемки мини-сериала для Netflix, запланированного к выходу в ближайшем будущем, принимает участие в производстве фильма в партнерстве с Canal Azul.