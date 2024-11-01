Цена на новый Evoque составит 8 миллионов рублей.

Согласно планам, начиная с 2025 года гамма моторов автомобилей Range Rover будет предложена только с дизельным двигателем мощностью 163 лошадиных сил, а также с гибридной установкой, обладающей 269 лошадиными силами. Гибридная модификация позволит автомобилю проехать до 60 километров на электричестве.

В комплектацию базовой версии одного из самых передовых внедорожников войдут камера заднего вида, мультимедийная система, поддерживающая Android Auto и Apple CarPlay, а также легкосплавные диски диаметром 18 дюймов.

Версия Autobiography, являющаяся самой топовой, порадует обладателя кожаным салоном, электроприводом багажника, панорамной крышей и системой кругового обзора с камерами.

Стоимость дизельного Range Rover Evoque начнется от 6,3 миллионов рублей, в то время как гибридная версия будет предлагаться по цене более 8,2 миллионов, в зависимости от комплектации и предпочтений клиента.

Ранее было объявлено о выпуске в Южной Корее специальной версии 400-сильного Range Rover Sport.