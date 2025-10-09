Nissan представил новинки для Japan Mobility Show: «Новый Elgrand» и обновлённая Ariya

Компания Nissan официально подтвердила свое участие в Japan Mobility Show 2025, который пройдет в столице Японии с 30 октября по 9 ноября 2025 года. Японский автопроизводитель готовит к выставке ряд премиальных новинок и передовых технологий, отражающих современное видение будущего отрасли.

Как сообщается, уже 29 октября на стенде Nissan состоится презентация полностью нового минивэна Nissan Elgrand, а также обновленной версии электрокроссовера Nissan Ariya. Помимо этих премьер, компания продемонстрирует целую линейку актуальных моделей. В частности, посетители увидят новый компактный Roox Kei, третье поколение электромобиля Leaf, внедорожник Patrol и современный седан N7, ориентированный на рынок Китая. Таким образом, Nissan планирует показать широкий спектр своих технологичных решений.

По информации представителей компании, четвертое поколение минивэна Nissan Elgrand получит инновационную силовую установку Nissan e-POWER третьей генерации, а также выделится роскошным исполнением, высоким уровнем комфорта и передовыми системами безопасности. Продажи новинки на японском рынке стартуют в 2025 году.

Также стало известно, что обновленный электрокроссовер Nissan Ariya EV поступит в продажу в конце 2025 финансового года, который завершится в Японии в марте 2026 года. Модель получит новую информационно-развлекательную систему на базе Google и модернизированную подвеску.

Ранее компания Nissan сообщала о подготовке к премьере совершенно нового кроссовера, созданного с учетом стилистики Patrol. Дебют этой модели ожидается в 2025 году.

Автор: Алина Олешко