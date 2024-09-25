Skoda Elroq: новый электрический кроссовер представлен в видео

Автомобильный гигант Skoda анонсировал свой новый электрический кроссовер под названием Elroq. Публике обещают показать его впервые 1 октября 2024 года. Пока же компания представила автомобиль в коротком видеоролике, чтобы разогреть интерес к предстоящему дебюту.

В тизере Skoda демонстрирует основные черты внешности нового компактного кроссовера, построенного на электрической платформе. Elroq будет первой моделью бренда, выполненной в новом стиле под названием Modern Solid. В ролике зрителям показывают матричные LED-фары, оригинальные задние фонари, название Skoda на капоте и уникальные колесные диски.

Новый кроссовер Skoda Elroq займет позицию ниже своего "родственника" Enyaq в линейке моделей. Он будет построен на платформе MEB от концерна VW Group и сможет проехать на одном заряде до 560 километров, что делает его привлекательным вариантом для поклонников электромобилей.

Тем временем на российском авторынке вновь появилась любимая многими модель Skoda. Подробности о возвращении этой машины и ее цене рассказывали в программе «Автоновости дня». Ждем больше информации о новом электрическом кроссовере Elroq от Skoda и следим за обновлениями на авторынке!