KIA EV3 в игре: веселый анимационный дебют электрического кроссовера

KIA приближается к исполнению обещания, данного во время представления концепции своего нового электромобиля. Тестирование KIA EV3 прошло успешно как в Германии, так и на севере континента, включая самые строгие испытания.

На прошлой неделе KIA показала забавный тизер, намекая на грядущий дебют. На видео видно характерные изогнутые стойки лобового стекла, а также низкую заднюю стойку, на которой установлена верхняя часть кузова.

Предварительный просмотр раскрывает некоторые детали задних фонарей, которые будут иметь вертикальную форму и будут соединены тонкой световой полосой, пересекающей заднюю дверь. Фары также будут иметь уникальный дизайн.

Новый KIA EV3, чей дебют в Европе намечен на 21 июня, получит совершенно новый салон с огромным цифровым экраном, занимающим центр приборной панели, и без трансмиссионного туннеля, что отличает его от модели Niro.

Кроме того, новинка будет экологически чистой - обивка и покрытия салона будут сделаны из экологически чистых материалов и натуральных волокон.

KIA EV3 станет самым компактным электромобилем KIA на платформе E-GMP. В отличие от других моделей конгломерата, у EV3 будет электрическая сеть напряжением 400 В, питающая электродвигатель нового поколения до 217 В. Это уменьшит время зарядки аккумулятора.

Этот кроссовер сможет проехать до 500 километров с одним зарядом, что делает его привлекательным вариантом для многих.

В других новостях, в Пекине состоялся дебют и начало продаж новейшего Kia Sonet. У компании явно насыщенный период новинок и презентаций.