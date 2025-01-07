Новый рамный трактор Tank 700 уже дважды подорожал для России.

В начале декабря цены на внедорожник Tank 700 во всех версиях поднялись на 100 тысяч рублей. Но это еще не все - китайский автомобиль снова подорожал, и на этот раз цены выросли еще сильнее.

Например, в декабре базовая комплектация Tank 700 Premium стоила 9 миллионов рублей. Теперь же цена на эту модель начинается от 9,2 миллиона с учетом скидки в 300 тысяч рублей при обмене на старый автомобиль.

Модель Tank 700 Superior ранее продавалась за 9,7 миллиона. С учетом скидки в 300 000 рублей, в январе цена на этот внедорожник составит уже 9,9 миллиона рублей. Версия Edition One не участвует в акции по скидкам и теперь стоит на полмиллиона дороже - 12,5 миллиона рублей.

В модификациях Premium и Superior Tank 700 оснащается 354-сильным мотором V6 объемом три литра, совмещенным с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Вариант Edition One оснащен гибридной трансмиссией мощностью 422 лошадиные силы, включающей трехлитровый двигатель и батарею емкостью 37,1 кВтч.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что стоимость владения внедорожником Tank 500 в России составит 4,6 миллиона рублей за пять лет.