Новый цвет для Ford Mustang 2024 года обойдется в кругленькую сумму.

Ford презентовал новую цифровую приборную панель для владельцев Mustang 2024 года, стилизованную под датчики SVT Cobra 1999–2001 годов. Обновления будут доступны через беспроводные обновления с 17 августа. Ограниченный по цвету Brittany Blue будет доступен для Mustang с пакетом 60th Anniversary.

Фото: Carsweek.ru

Когда Ford представил Mustang 60th Anniversary в начале года, он предлагался в трех цветовых вариантах. Теперь добавлен четвертый оттенок, а владельцы Mustang 2024 года смогут насладиться большим количеством ретро-датчиков на панели.

Новые цифровые датчики привлекают внимание своим стильным дизайном. Ford разработал набор, ориентированный на период SVT Cobra 1999-2001 годов. Белый циферблат с жирными черными цифрами, меняющимися на черно-белые в ночное время, придает особый характер. Такой же дизайн, как у Cobra предыдущих лет, различается от Cobra 2003-2004 годов, где использовалась красная надпись SVT на тахометре. Это уже второе обновление ретро-датчиков от Ford в этом году после модели Mustang 1967 года в апреле. Обновление SVT Cobra будет доступно через беспроводное обновление для всех владельцев Mustang 2024 года.

Новый эксклюзивный цвет Brittany Blue будет доступен не для всех. Этот оттенок, повторяющий Brittany Blue 1967 года, будет доступен только для модели 60th Anniversary. Ford планирует ограниченное производство этого цвета только для «небольшой партии» из 1965 юбилейных Mustang.

Фото: Carsweek.ru

Недавно информация об уровне мощности Ford Mustang Cobra 2004 года привлекла внимание. Согласно видео с диностенда, Mustang Cobra 2004 года без модификаций показал 394 лошадиные силы. Оранжевый окрас, специально подчеркивающий мощность, дает понять, что мощность 4,6-литрового двигателя с наддувом оказалась недооцененной.